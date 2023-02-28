Эколог Усманов предупредил о катастрофических последствиях для Балтики после взрывов на «Северном потоке». ФОТО: Мария Забралиева

Член центрального совета всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов предупредил о негативных последствиях после взрыва на «Северном потоке -2». Это непременно отразится на экосистеме Балтийского моря.

Взрывы и вызванный ими выброс углекислого газа привели к гибели большого числа рыб и других морских обитателей. Последующее рассеивание метана нанесло фауне дополнительный урон.

Даже тот факт, что газ был перекрыт почти сразу, все равно не уберег от локальной экологической катастрофы. Негативные последствия будут давать о себе знать на протяжении десятилетий.

Последствия могут быть в виде мутаций и заболеваний рыб. В последствии эта рыба окажется на столе европейцев.

Эксперт не исключает, что употребление подобной рыбы в пищу может вызывать онкологические заболевания.

- Живые организмы, новые поколения рыб на генетическом уровне впитали в себя это. Получается, у них будет измененная генетика. Люди считают, что они убили только животный мир под водой, но эта рыба потом попадет к ним же на стол, и страдать будет человек, который получит новые болезни, - говорит Усманов Пятому каналу.

Ранее, датское радио сообщало, что диверсия на «Северных потоках» вызвала сильное загрязнение Балтийского моря ядовитыми веществами.

Ранее, бывший морской пехотинец США и разоблачитель Джон Дуган в студии RT рассказал о полученном им письме, содержащем доказательства причастности Вашингтона к подрыву «Северных потоков». Американец ссылается на информацию от представителя служб НАТО, занимавшего один из руководящих постов во время учений на Балтике.

Тем временем, Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» преднамеренным террористическим актом. Он подчеркнул, что Будапешт выступает за «всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование», передает "360".