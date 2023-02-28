Диетолог и косметолог дали советы, которые помогут помолодеть без дорогостоящих процедур Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Каждая женщина хочет выглядеть молодо и оставаться стройной, но не всегда удается достичь своей цели. Диетолог Евгения Пегова дала советы, как продлить молодость без дорогостоящих процедур.

Весна – время, когда проыпается природа и как никогда важно уделить внимание оздоровительным процедурам.

Первым делом нужно наладить режим питания. От него зависит качество кожи, красота волос, стройность.

- Нужно исключить вредные блюда: жареное, соленое и сладкое, добавить в рацион больше зелени и овощей, полезных жиров, ягод и фруктов, – рассказывает эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Пренебрегать физической активностью тоже нельзя. Но после долгого перерыва не стоит совершать подвиг в спортзале. Нужно возвращаться к занятиям постепенно, например, начать с долгих прогулок или плавания.

Пожалуй, самая важная рекомендация – это достаточное потребление воды и качественный сон. В борьбе за стройность не стоит забывать о массажах и сауне. Они помогут вывести лишнюю жидкость и привести тело в тонус.

- К ежедневному умыванию добавьте легкие домашние пилинги, омолаживающие маски. Курс из 3-5 процедур даст эффект, - в свою очередь заключила косметолог Олеся Панченко.

Ранее, диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова пояснила, что здоровый человек может есть натощак любые продукты, но для каждого правила существуют исключения. Если есть проблемы с пищеварением, то утро не стоит начинать с цитрусового сока, пишет РИАМО.

А вот мясные, молочные и морепродукты помогут восполнить в организме запасы аминокислоты валин. Из-за ее недостатка можно впасть в депрессию, рассказала Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.