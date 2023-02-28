В Башкирии главврача больницы обвиняют в лечение «мертвых душ»

Главврача обвиняют в мошенничестве. Фото: depositphotos.com

Главврача ЦРБ Кигинского района Башкирии обвиняют в лечении несуществующих пациентов и взяточничестве. По данным портала «Mkset.ru», ущерб от действий мужчины в 2014-2019 годах составляет порядка 1,9 миллионов рублей.

Следователи считают, что главврач заставлял подчиненных лечить «мертвые души» – оформлять амбулаторные карты несуществующих пациентов и вносить туда данные о якобы оказанных медицинских услугах. Таким образом, в больнице сохранялось финансирование, а персонал не сокращали.

Также мужчину подозревают в том, что он выплачивал сотрудникам стимулирующие премии, а затем через заместителей получал часть денег лично себе в виде откатов. Через какое-то время действиями главврача заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Примечательно, что мужчина вину не признал. Тем не менее, расследование уголовного дела завершилось, и сотрудники прокуратуры передали его в суд для рассмотрения.

Это уже не первый громкий случай в Башкирии, когда сотрудники бюджетной сферы попадают в серьезные неприятности из-за подозрения во взяточничестве. Ранее стражи порядка задержали экс-начальника МРЭО ГИБДД Уфы Ильдуса Шайбакова. У бывшего гаишника нашли незадекларированного имущества на 44 млн рублей.