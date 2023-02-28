Турэксперт назвал направления для отдыха весной Фото: Иван ВИСЛОВ

Член московской «Деловой России», коммерческий директор ООО «Прайм Трэвел», сооснователь проекта oceanview.travel Михаил Месонжник в беседе с РИАМО назвал самыми популярными направлениями для российских туристов во второй половине марта, апреле и мае Турцию, Египет, ОАЭ и Кубу.

«За двух взрослых по указанным направлениям в среднем тур может стоить 150 тысяч рублей (перелет, трансфер, питание, страховка, наземное обслуживание). Если это Куба, то 200-220 тыс. рублей», - уточнил турэксперт.

Месонжник отметил, что стоимость путевок сейчас действительно растет, однако в начале весны цены все равно лояльные. Специалист также напомнил, что виза по данным направлениям либо не нужна, либо является формальностью.

Ранее крупный туроператор Pegas Touristik продлил полетную программу в Венесуэлу до октября 2023. Как сообщал ОТР, весной этого года отдых в Венесуэле этой весной обойдется в сумму от 186 тысяч рублей.

Тем временем Life.ru вместе с сервисом «Яндекс.Путешествия» назвал живописные места в России, где природа не уступает красотам северной Исландии, отметив среди прочего Камчатку, плато Путорана в Красноярском крае, а также гору Белуха на Алтае