Названы сигналы употребления наркотиков близкими

Психиатр Масякин назвал перепады настроения близкого возможным сигналом употребления наркотиков Фото: Shutterstock

Врач-психиатр, доктор медицинских наук Антон Масякин в беседе с Lenta.ru рассказал о сигналах, которые могут говорить об употреблении наркотиков, отметив, что к ранним признакам можно отнести такие усталость, переживания по поводу отношений, работы, учебы, а также состояние нервной системы.

«Могут быть заметны перепады настроения, необъяснимые исчезновения из дома и неурочные возвращения, частые нарушения обещаний и взаимных обязательств, просьбы денег с малоправдоподобными причинами, сонливость днем и бессонница ночами», - заявил специалист, указав также на снижение аппетита или, напротив его резкое повышение с тягой к большому количеству сладкого.

Масякин посоветовал понаблюдать за координацией и устойчивостью походки, а также речью близкого человека, рекомендую при подтверждении данных сигналов обратиться за медицинской помощью.

«Помочь человеку вернуться в полноценную жизнь может комплекс мероприятий – диагностика, лечение, реабилитация, профилактика обострений зависимости и здоровый образ жизни», - рассказал специалист.

Специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что после употребления наркотиков у человека возникают трудности с обучением и запоминанием новой информации. По словам эксперта, страдают отделы мозга, которые отвечают за принятие решений и контроль поведения, из-за чего человек становится агрессивным и компульсивным.

Rклинический психолог, кандидат психологических наук, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс в интервью RT рассказал о видах зависимости, отметив, что наркотики – химическая зависимость. Как уточнил эксперт, при попадание в организм микродозы наркотика, «он в ужасе начинает с этим ядом бороться, и для этого мобилизует свои ресурсы, выделяет большое количество нейромедиаторов возбуждающего спектра, а их появление воспринимается человеком как получение удовольствия».