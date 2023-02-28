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НовостиОбщество28 февраля 2023 9:40

Названы сигналы употребления наркотиков близкими

Психиатр Масякин назвал перепады настроения близкого возможным сигналом употребления наркотиков
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Психиатр Масякин назвал перепады настроения близкого возможным сигналом употребления наркотиков

Психиатр Масякин назвал перепады настроения близкого возможным сигналом употребления наркотиков

Фото: Shutterstock

Врач-психиатр, доктор медицинских наук Антон Масякин в беседе с Lenta.ru рассказал о сигналах, которые могут говорить об употреблении наркотиков, отметив, что к ранним признакам можно отнести такие усталость, переживания по поводу отношений, работы, учебы, а также состояние нервной системы.

«Могут быть заметны перепады настроения, необъяснимые исчезновения из дома и неурочные возвращения, частые нарушения обещаний и взаимных обязательств, просьбы денег с малоправдоподобными причинами, сонливость днем и бессонница ночами», - заявил специалист, указав также на снижение аппетита или, напротив его резкое повышение с тягой к большому количеству сладкого.

Масякин посоветовал понаблюдать за координацией и устойчивостью походки, а также речью близкого человека, рекомендую при подтверждении данных сигналов обратиться за медицинской помощью.

«Помочь человеку вернуться в полноценную жизнь может комплекс мероприятий – диагностика, лечение, реабилитация, профилактика обострений зависимости и здоровый образ жизни», - рассказал специалист.

Специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что после употребления наркотиков у человека возникают трудности с обучением и запоминанием новой информации. По словам эксперта, страдают отделы мозга, которые отвечают за принятие решений и контроль поведения, из-за чего человек становится агрессивным и компульсивным.

Rклинический психолог, кандидат психологических наук, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс в интервью RT рассказал о видах зависимости, отметив, что наркотики – химическая зависимость. Как уточнил эксперт, при попадание в организм микродозы наркотика, «он в ужасе начинает с этим ядом бороться, и для этого мобилизует свои ресурсы, выделяет большое количество нейромедиаторов возбуждающего спектра, а их появление воспринимается человеком как получение удовольствия».