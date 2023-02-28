Песков назвал «ЧВК Редан» вредной для молодежи псевдокультурой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение, подобные «ЧВК Редан», являются вредными для молодежи псевдокультурой, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Важно пресекать противоправные действия. И, конечно, скорее это псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», – заявил пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

Напомним, ранее в торговом центре в Казани задержали группу подростков, имеющих, возможно, отношение к «ЧВК Редан». Они собрались толпой, чтобы устроить драку, однако сотрудники правоохранительных органов оказались в торговом центре раньше детей. Тех, кто вел себя агрессивно, забрали в отдел.

На прошлой неделе подростки устроили дракуна фудкорте крупнейшего московского торгового центра «Авиапарк». Как писал сайт KP.RU, отличительный знак участников «ЧВК Редан» – одежда с изображением смертоносного вида пауков Черная вдова. Состоит «группировка» из поклонников японских мультфильмов.