Путин призвал усилить работу контрразведки в условиях конфликта на Украине

Владимир Путин Фото: REUTERS

Спецслужбы Запада бросили против России резервы, поэтому необходимо усилить работу контрразведки, пресекая деятельность украинских диверсионных групп, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ.

«Необходимо в целом усилить линию контрразведки, ведь западные спецслужбы традиционно всегда активно работали по России, а сейчас они бросили против нас дополнительные кадровые технические и прочие ресурсы», – сказал глава государства.

Российский лидер призвал ФСБ постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры и места массового пребывания людей, а также предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Кроме того, он заявил о необходимости пресекать деятельность тех, кто пытается ослабить общество, используя идеи сепаратизма и национализма. Отдельно Путин попросил поддержать сотрудников ФСБ, погибших в зоне специальной военной операции на Украине

«Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество», – заявил президент.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 28 февраля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на коллегии ФСБ состоится некий серьезный разговор Владимира Путина с руководством ведомства.

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