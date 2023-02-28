Вертолет с девятью людьми на борту разбился под Мурманском Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманской области недалеко от населенного пункта Ловозеро разбился вертолет Ми-8. На борту воздушного судна по предварительной информации находились девять человек, трое из которых — члены экипажа. Погибших нет, сообщили в МЧС России.

ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах сообщает, что четыре человека ранены. Предполагаемой причиной ЧП стала ошибка пилотирования и отказ техники.

На место уже прибыли спасатели. Известно, что погибших нет. Пассажиров вертолета доставляют на снегоходах в село Ловозеро.

Ранее сообщалось, что в районе горы Красной рухнул вертолет Robinson 44 с двумя пассажирами на борту и пилотом. По предварительной информации, внутри находились супруги из Хабаровска. Женщина погибла, мужа госпитализировали. Ему понадобилась операция. Пилот вертолета также погиб в результате жесткой посадки.