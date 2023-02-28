Американский наемник, перешедший на сторону России, рассказал о службе в ВС Фото: Александр КОЦ

Американский наемник Джон Макинтайр год прослужил в рядах ВСУ. Он приехал в Украину, чтобы сражаться с «российскими империалистами и нацистами», но был сильно удивлен, когда узнал, что выступает за нацистов.

Служба Макинтайра проходила в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь». К российским военным американец пришел с разведкартами и другими бумагами, которые могут представлять ценность. Решение перейти за линию фронта у Макинтайра появилось, когда он был в Харькове.

Свой поступок мужчина объясняет тем, что увидел совершенно иную картину, совсем не то, что пытаются вложить в голову американцам.

- Я коммунист, антифашист. Когда я был в Харькове, я хотел переплыть, но обнаружил, что у них [ВСУ] есть снайперы... не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков, — заявил Макинтайр корреспонденту RT.

Для американца стало неприятным открытием, что в батальонах ВСУ очень распространена нацистская символика. Ее используют также наемники из Хорватии и Чехии.

- Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты — мы нацисты, — сказал Макинтайр.

Это укрепило его убеждение перейти границу.

Тем временем, президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам, пишет "Газета.ru".

А вот генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер заявил, что НАТО не сможет расширять помощь Украине без риска эскалации конфликта. Но, по его мнению, победа России несет для альянса еще большую угрозу, пишет газета "Известия".