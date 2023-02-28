Минобороны России: ВСУ потеряли на Донецком направлении около 350 бойцов за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки ВС РФ уничтожили на Донецком направлении около 350 украинских военнослужащих, а также ряд техники. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения Южной группировки российских войск, при поддержке авиации и артиллерии, а также тяжёлых огнемётных систем, успешно ликвидировали за минувшие 24 часа порядка 350 бойцов ВСУ, а вместе с ними - четыре автомобиля и две боевые бронемашины.

Также ВС РФ вывели из строя две гаубицы Д-30 и одну гаубицу Д-20.

Ранее KP.RU сообщал о том, как российские военнослужащие действуют и живут на передовой. Военкор «Комсомолки» Александр Коц пообщался с солдатами непосредственно на линии соприкосновения, узнал о проблемах и успехах наших воинов, а также об организационных процессах и настроениях на передовых позициях ВС РФ. В нашем материале также можно узнать о том, как мобилизованные россияне влились в уже слаженный коллектив.