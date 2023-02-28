Названы опасные последствия спорта для людей с лишним весом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший инструктор-методист Центра кардиореабилитации клиники академика Ройтберга Кирилл Антонов в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что занятия спортом для людей с лишним весом могут стать болезненными и даже опасными, уточнив, активная физнагрузка грозит людям с избыточным весом заболеваниями сердца, травмами суставов, а также обезвоживанием и тепловым истощением.

«Однако сильные нагрузки вызывают временный скачок артериального давления. Это опасно для людей с ожирением и проблемами с сердцем», - сообщил он, отметив, что

Антонов назвал одной из опасностей травмы суставов, рекомендуя людям с лишним весом переключиться на аэробику или плавание, для избежания повышенной нагрузки на суставы.

Кроме того, труднее регулировать температуру своего тела, что вызывает риск теплового истощения. Эксперт рекомендовал не заниматься спортом на открытом воздухе и одевать легкую одежду.

«Кроме того, из-за проблем с регулированием температуры тела полные люди чаще сталкиваются с обезвоживанием, особенно в жаркую погоду», - заявил он, советуя пить много воды до, как во время тренировки, так и после.

Тренер по силовым подготовкам и функциональному тренингу Виктор Колесников сообщил, что даже те люди, которые всю жизнь занимались спортом, будут подвержены возрастным изменениям после 40 лет. Как писали «Известия», эксперт не рекомендовал, людям в таком возрасте заниматься физическими нагрузками, которые включают работу с большим весом, а также выполнение высокоинтенсивных нагрузок.

Мастер спорта по художественной гимнастике, основательница центра художественной гимнастики «Виват» Светлана Асабина в беседе с Life.ru рассказала, что прививать ребенку любовь к спорту и тренировкам стоит с раннего возраста, демонстрируя это на собственном примере.