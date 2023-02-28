Генетик назвал продукты, которые чаще всего фальсифицируют Фото: Евгения ГУСЕВА

Руководитель лаборатории молекулярной генетики ФНЦ пищевых систем им. Горбатова Михаил Минаев в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что фальсификат может встретиться во всех группах пищевых продуктов, однако чаще всего подделывают товары, изготовленные не по ГОСТу.

«Фальсификация характерна для всей пищевой промышленности: это и молоко, и мясо, и мед, и консервы — все, что выгодно фальсифицировать», - заявил эксперт.

Минаев обратил внимание на то, зачастую под фальсификацией понимают частичную подмену более дорого продукта на более дешевый, приведя в пример разбавление подсолнечным дорогого гречишного меда. Тем не менее, как он отметил, есть случаи полной подмены, когда в сосисках, в составе которых указано мясо кролика, нет никакого кролика.

Генетик предупреждает, что если на упаковке есть надпись «сделано по ГОСТу», то продукт с большой вероятностью не будет подделкой, поскольку состав данного товара и его легко проверить при помощи аттестованных методик.

«Но все меньше таких товаров появляется у нас на прилавках, ведь ГОСТы у нас добровольные, их можно не выполнять», - отмтеил специалист.

Ранее фуд-техэксперт Виталий Шмальц поддержал эксперимент по внедрению системы, которая позволит бороться с нелегальной и просроченной продукцией. Как писал RT, специалист назвал маркировку продуктов очень полезной инициативой, отметив, что помимо просроченных товаров, есть и фальсификат.

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