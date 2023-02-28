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НовостиОбщество28 февраля 2023 15:05

Генетик назвал продукты, которые чаще всего фальсифицируют

Генетик Минаев предупредил, что фальсификат может встретиться во всех группах пищевых продуктов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Генетик назвал продукты, которые чаще всего фальсифицируют

Генетик назвал продукты, которые чаще всего фальсифицируют

Фото: Евгения ГУСЕВА

Руководитель лаборатории молекулярной генетики ФНЦ пищевых систем им. Горбатова Михаил Минаев в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что фальсификат может встретиться во всех группах пищевых продуктов, однако чаще всего подделывают товары, изготовленные не по ГОСТу.

«Фальсификация характерна для всей пищевой промышленности: это и молоко, и мясо, и мед, и консервы — все, что выгодно фальсифицировать», - заявил эксперт.

Минаев обратил внимание на то, зачастую под фальсификацией понимают частичную подмену более дорого продукта на более дешевый, приведя в пример разбавление подсолнечным дорогого гречишного меда. Тем не менее, как он отметил, есть случаи полной подмены, когда в сосисках, в составе которых указано мясо кролика, нет никакого кролика.

Генетик предупреждает, что если на упаковке есть надпись «сделано по ГОСТу», то продукт с большой вероятностью не будет подделкой, поскольку состав данного товара и его легко проверить при помощи аттестованных методик.

«Но все меньше таких товаров появляется у нас на прилавках, ведь ГОСТы у нас добровольные, их можно не выполнять», - отмтеил специалист.

Ранее фуд-техэксперт Виталий Шмальц поддержал эксперимент по внедрению системы, которая позволит бороться с нелегальной и просроченной продукцией. Как писал RT, специалист назвал маркировку продуктов очень полезной инициативой, отметив, что помимо просроченных товаров, есть и фальсификат.

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