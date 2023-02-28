Губернатор ЕАО Гольдштейн решил подать в суд на США за невключение в санкционные списки Фото: Правительство ЕАО

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн прокомментировал то, что он остался единственным российским главой региона, не попавшим в западные санкционные списки. Своим мнением он поделился в беседе с RTVI.

Отвечая на вопрос об этой ситуации, Гольдштейн заявил, что намерен подать в суд на правительство США из-за того, что его не стали включать в санкционные списки. Обращаться губернатор собирается в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в Страсбург.

При этом Гольдштейн отказался дальше комментировать ситуацию, назвав американцев «сволочами», и заявив о том, что они причиняют «моральные страдания».

Напомним, в расширенные санкционные списки США попали 22 физических, и 83 юридических лица из России. Особенно новые рестрикции Белого дома затронули российских губернаторов, а также руководителей компаний и предпринимателей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Ростислав Гольдштейн оказался единственным российским губернатором, на которого не распространяются санкции Белого дома и Евросоюза.