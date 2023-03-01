Россияне начнут платить за общедомовые счетчики с 1 марта 2023 года Фото: Ксения КАЗАКОВА

С 1 марта 2023 года в России вступает в силу ряд новых законов, которые напрямую отразятся на жизни горожан. Они затронут регулирование использования электросамокатов, коммунальные платежи, розжиг костров и многое другое. Подробнее о всех новых законах, вступающих в силу с 1 марта, можно почитать в статье KP.RU.

Например, одним из новшеств станет плата за общедомовые счётчики, что входит в новый порядок определения нормативов коммунальных услуг на общедомовые нужды. Касается новое правило только зданий с общедомовыми счётчиками, где плата за отопление и освещение общих помещений, а также используемую на общие нужды воду, рассчитывается исходя из региональных нормативов.

Именно эти нормативы и будут меняться, например, при расчёте будет учитываться расход ресурсов другими многоэтажками с общедомовыми счётчиками. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева вовсе заявляет, что многие россияне даже не заметят разницы. В Москве, например, общедомовые расходы уже включены в тариф за содержание общего имущества, так что для жителей столицы вообще ничего не поменяется. В регионах же всё будет зависеть от того, как там рассчитывали платёжки раньше. В некоторых местах возможно даже удешевление коммунальных платежей, а где-то платить придётся больше.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об учёте срочной службы в армии при поступлении в колледжи или вузы.