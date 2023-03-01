ФБР назвало утечку из уханьской лаборатории самой вероятной причной пандемии COVID-19

В США назвали утечку из лаборатории в Ухани наиболее вероятной причиной пандемии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наиболее вероятной причиной пандемии коронавирусной инфекции является утечка из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом во вторник 28 февраля заявил директор ФБР Кристофер Рей.

«ФБР уже на протяжении некоторого времени полагает, что источником пандемии, вероятнее всего, является возможный лабораторный инцидент в Ухане», - сказал Рей в интервью телеканалу Fox News, добавив, что китайское правительство «делает все возможное, чтобы помешать» расследованию о причинах начала пандемии.

В январе 2023 года в ВОЗ заявили, что «пандемия COVID-19, вероятно, находится на переходном этапе».

Тем временем ученые делают противоречивые выводы после пандемии коронавируса. В частности, нет единого мнения о необходимости жестких карантинных ограничений.

Все о распространении коронавирусной инфекции в мире и на территории Российской Федерации читайте здесь на KP.RU.