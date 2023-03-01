В российский добровольческий батальон Хмельницкого записался первый украинский нацгвардеец Фото: Александр КОЦ

Пленный украинский нацгвардеец старший прапорщик Роман Флокасу записался в российский добровольческий отряд имени Богдана Хмельницкого, став таким образом первым нацгвардейцем, перешедшим на сторону России. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Украинские власти неправильно себя повели - наоборот надо было: мириться с Россией, как-то общий язык находить, а не оружие с Европы ждать и с Америки», - заявил Флокасу, сообщив, что собирался служить не для того, чтобы воевать с братьями, а также уточнил, что сам родился в Мариуполе, и вся его родня на данный момент находится в России.

По данных российских силовиков, Флокасу не принимал какого-либо участия в боевых действиях, а последний контракт завершился в прошлом году. В апреле 2022 года он как беженец вместе со своей семьей добровольно пошел на фильтрацию в поселке Мангуш.

Как действующему тогда нацгвардейцу ему был присвоен статус военнопленного. В плену Флокасу решил сражаться за Россию.

Как писал сайт KP.RU, в зоне проведения спецоперации создается батальон из пленных украинских военных, который будет носить имя Богдана Хмельницкого. Военнопленные рассказали, почему перешли на сторону России в этот батальон.