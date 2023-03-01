В Бикинском районе в 2023 году решат проблему с расселением аварийного жилья

Встречи с главами муниципалитетов губернатор Хабаровского края проводит постоянно. Фото: правительство Хабаровского края

Стереотип о том, что губернаторы региона не интересуются происходящим дальше столицы, Михаил Дегтярев принялся разрушать с первых дней работы в Хабаровском крае. Он посетил все 17 районов края, лично узнав, чем живут люди. Спустя несколько лет после назначения на должность руководителя, такой формат работы сохранился, и губернатор продолжает с помощью встреч с руководителями контролировать ситуацию в муниципалитетах.

Очередную рабочую встречу Михаил Дегтярев провел с главой Бикинского района Александром Демидовым, где стороны обсудили подготовку бойцов-участников специальной военной операции, а также поддержку их семей, оставшихся дома.

Глава региона отметил большой вклад муниципалитета в исполнение указа президента России о частичной мобилизации.

- Бикинский район стал опорной точкой подготовки бойцов Хабаровского и Приморского краев к участию в СВО. Район провел колоссальную работу, в первую очередь, наладив межведомственное взаимодействие с Восточным военным округом, - оценил усилия района Михаил Дегтярев.

Бикинский район является профильным в формировании мобилизованных на базе 57-й отдельной гвардейской Красноградской Краснознаменной ордена Суворова второй степени мотострелковой бригады, поэтому крайне важно, чтобы местные власти держали руку на пульсе в вопросах социального обеспечения и непосредственной помощи семьям военнослужащих.

Так, после поручения губернатора в Бикинском районе был открыт центр поддержки, где свою помощь бойцам и их семьям готовы оказать представители общественных организаций, предприниматели и просто неравнодушные граждане. С начала частичной мобилизации было собрано уже более полутора миллионов рублей, которые пошли на медикаменты, обмундирование, и другие нужды. Те, кто не вносил вклад материально, помогает по-своему. Например, сотрудники и воспитанники школы-интерната сшили балаклавы, а пациенты местного реабилитационного центра занялись вязанием маскировочных сетей.

- Поддержка бойцов - очень важное, нужное и благородное дело. Весь Хабаровский край переживает за наших воинов, и мы, как власть, должны их обеспечивать всем необходимым! – поддержал успехи главы района губернатор.

Следующей большой темой встречи стала реализация национальных проектов, положительно влияющих на социально-экономическую обстановку в районе. Хабаровский край достиг больших успехов по части реализации национальных проектов. Можно отметить расселение из аварийного жилья, которое завершится в Бикинском районе в этом году. А к 2024 году в муниципалитете заработает новая система водоснабжения. Проекты реализуются, в том числе с привлечением федеральных средств, что стало возможным благодаря личной вовлеченности Михаила Дегтярева и его широкой сети контактов на высшем уровне.

Встреча завершилась обсуждением приближающихся выборов. Губернатор поручил администрации Бикинского района провести единый день голосования на высоком уровне.