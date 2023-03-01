Путин принял участие в открытии движения по Большой кольцевой линии Московского метрополитена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в видеоформате принял участие в открытии движения по Большой кольцевой линии Московского метрополитена (БКЛ), которое состоялось в среду, 1 марта.

«Сегодня этот масштабный и очень нужный для города проект реализован благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Собяниным», – заявил глава государства в ходе церемонии открытия.

Российский лидер также поздравил с открытием движения по БКЛ жителей столицы и Московской области.

Напомним, строительство БКЛ стало крупнейшим в России проектов метростроения. В его рамках было построено 70 километров линий, три электродепо и 31 станция. В эксплуатацию будут введены девять последних станций Большой кольцевой линии: «Марьина роща, «Сокольники», «Рижская», «Каширская», «Сокольники», «Печатники», «Текстильщики», «Нагатинский затон», «Варшавская» и «Кленовый бульвар».

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