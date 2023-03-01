На участке от ДОМ.РФ в Рязанской области инвесторам предложили построить малоэтажный квартал

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области

Проект комплексного развития территории (КРТ) может быть реализован на участке от ДОМ.РФ в Рязанской области. Во время «Строительного часа» под председательством главы региона специалисты Института развития подробно рассказали о нюансах проекта и механизмах, которые способны активизировать жилищное строительство в комфортной среде.

Под КРТ планируется передать участок в 118,2 га вблизи поселка Варские. Проект предусматривает возведение индивидуальных, блокированных, малоэтажных домов, а также обустройство детских и спортивных площадок, строительство объектов инфраструктуры, магазинов и кафе. Территорию благоустроят и озеленят.

Аукцион на право заключения договора КРТ состоится 31 марта 2023 года, заявки на участие принимаются до 27 марта. Начальная цена права – 5,64 млн рублей.

— Применение механизма комплексного развития территории упрощает реализацию девелоперских проектов любой сложности, существенно повышая эффективность жилищного строительства. На участке вблизи поселка Варские планируется построить не менее 324,9 тыс. кв. м жилья, создать всю необходимую жильцам инфраструктуру, – отметил директор подразделения «Реализация федерального имущества» ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области

По условиям торгов, инвестор-победитель должен в течение полутора лет получить разрешение на строительство первой очереди. Весь проект вблизи поселка Варские должен быть реализован в течение 16 лет.

На состоявшемся «Строительном часе» специалисты Института развития также познакомили представителей региональных властей и девелоперов с механизмом аукционов, рассказали о финансовых инструментах ДОМ.РФ, которые могут быть использованы при реализации проектов.