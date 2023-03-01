На трассе Уфа — Оренбург произошла авария с двумя погибшими

В аварии погибли два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 217 км автодороги Уфа — Оренбург произошла авария с двумя погибшими. Об этом сообщает портал 56orb.ru со ссылкой на Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Башкирии.

Накануне, 28 февраля, в 12:00 на автодороге Уфа — Оренбург столкнулись две машины. 35-летний житель Уфы за рулем «Лады Приоры» столкнулся с выехавшим навстречу «Фольксваген Тигуан», которым управлял 60-летний мужчина.

К сожалению, водитель и 59-летний пассажир отечественного авто погибли. Водителя кроссовера госпитализировали с травмами.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции Кумертау выясняют обстоятельства случившегося. Отметим, на протяжении последней недели в Оренбуржье и Башкирии постоянно перекрывают трассы из-за неблагоприятных погодных условий. Не смотря на это, количество погибших в ДТП с 22 по 28 февраля в регионе составило 10 человек. Еще порядка 15 получили травмы.