Экс-главу управления ФТС генерала Кизлыка осудили на 10 лет за злоупотребление полномочиями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего начальника управления дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к 25-миллионному ущербу для бюджета страны. Об итогах заседания пишет РИА Новости.

Следствие установило, что с 3 июля 2018 по 22 июля 2019 года фигуранты дела — экс-глава управления ФТС Кизлык, его заместитель Алексей Серебро, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин позволяли перевозить через границу незадекларированные денежные средства. Один из эпизодов связан с женой посла России в Кении, которая провезла 50 тыс. долларов.

Материальный ущерб бюджету по всем установленным эпизодам превысил 25 млн. рублей.

Во время обысков выяснилось, что у Кизлыка на счетах по 600 тыс. долларов и евро, а дома у него нашли дорогие часы, ювелирные украшения и золотые слитки.

В 2023 году по решению суда имущество экс-главы ФТС на сумму в 153,4 млн рублей изъяли в пользу государства.

Теперь же его приговорили к 10 годам колонии общего режима. По решению суда его также лишили звания генерал-лейтенант таможенной службы. Остальные фигуранты дела получили от пяти до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 2,5 годам заключения сити-менеджера Кирова Илью Шульгина и к 1,5 годам лишения свободы директора УДПИ Алексея Ишутинова за злоупотребление должностными полномочиями и организацию этого преступления. Экс-чиновники отправились за решетку за халатность, связанную с приемками камер видеонаблюдения по контракту.