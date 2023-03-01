Экс-глава МИД Британии Хейг заявил пранкерам, что в России невозможно сменить власть извне

Экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг Фото: REUTERS

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли бывшего министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга, позвонив ему от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. В ходе беседы дипломат высказал мнение, что смена власти в России извне невозможна.

«В прошлом в некоторых государствах США и Великобритания смогли добиться успеха и сменить власть извне, но, как правило, это происходило в более слабых и маленьких странах. В России это сделать невозможно», – заявил экс-глава британского МИД, запись разговора опубликована на Rutube.

Как отметил Хейг, способствовать смене власти извне очень тяжело, поскольку в государствах действуют аппараты контроля. В России, по его мнению, запрос на смену власти должен быть внутри страны.

Как писал сайт KP.RU, в беседе с российскими пранкерами Уильям Хейг, являющийся бывшем лидером британских консерваторов, выдал секрет НАТО. По его словам, Украину в альянс никто и принимать не планирует, и затянуть процесс западные партнеры Киева хотят при помощи бюрократии.