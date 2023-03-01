В Госдуму внесли поправки о 15 годах колонии за дискредитацию участников спецоперации Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин внес в нижнюю палату парламента поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции на Украине.

«Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет», – написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Как уточнил Володин, наказание будет касаться любого публичного распространения заведомо ложной информации и публичных действий, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России, а также добровольческих формирований и организаций и лиц, содействующих выполнению задач СВО.

Напомним, 4 марта 2022 президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за дискредитацию российской армии, а также призывы к антироссийским санкциям. Согласно документу, публичное распространение ложной информации о ВС РФ наказывается штрафом в размере до 1,5 миллиона рублей или в размере дохода нарушителя за период до 18 месяцев. Кроме того, предусмотрено наказание в виде тюремного заключения до трех лет.