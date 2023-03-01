Ветеринар рассказала об опасных игрушках для кошек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ветеринарный врач Татьяна Гольнева в беседе с РИАМО назвала оперенные и ломкие игрушки являются опасными для кошек, призывая не допускать, чтобы питомец разгрыз предмет, а также глотал его части.

«К опасным игрушкам относятся махалки и другие игрушки, содержащие перышки, которыми кошка рискует наесться и заработать непроходимость желудочно-кишечного тракта», - заявила специалист, отметив, что и мячик может быть опасен, поскольку кошка его разгрызает и может «наглотаться прорезиненной или пенопластовой основы».

Гольнева назвала хорошим подарком для питомца в День кошек, который отмечаю 1 марта, новую когтеточку с ароматом кошачьей мяты, а также, использовать лазерную указку для того, чтобы взбодрить любимца, н предупредила, что лучом попадать в глаза нельзя, поскольку это может повредить сетчатку животному.

Ранее Life.ru рассказывал, чем нельзя кормить своих питомцев, отметив, что кошкам нельзя давать колбасу, мучные продукты, лук и чеснок, а также куриные кости.

Ветеринары также рекомендовали чистить зубы своему питомцу не реже раза в неделю, а лучше - не реже двух-трех раз в неделю. Как писал «Пятый канал», специалисты назвали самым распространенным заболеванием зубов у собак и кошек зубной камень.