В РАН заверили, что прогнозы о мартовском землетрясении в России безосновательны Фото: Мария КАЮРОВА

После страшных землетрясений в Турции все соседние страны ожидают новой беды. Ученые твердят – подземные толчки могут повториться очень скоро

Нидерландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс предупредил, что в начале марта землетрясения могут произойти в районе Камчатского края и Курильских островов.

Директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая Служба РАН» Данила Чебров успокоил – вероятность, что эти прогнозы сбудутся, очень низкая. Никаких точных данных нидерландский исследователь не сообщил, а на Камчатке периодически ощущаются подземные толчки – это не новости.

Метода, который бы давал точный прогноз подземных вибраций, нет. Успокаивает еще и тот факт, что российские ученые проверили доводы коллеги и оказалось, что «он занимается делом на уровне любителя».

- Данные, которые он публикует об этом методе, неполные, на вопросы с ходу невозможно получить ответы, — объяснил специалист Пятому каналу.

В научном сообществе к предсказания Хугербитса отнеслись с сарказмом и назвали его "прорицателем", пишет ФАН.

Тем временем, в течение трех месяцев у южных берегов Японии может случиться сильное землетрясение. Есть риск, что оно заденет Курилы и Камчатку. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный научный сотрудник лаборатории физики колебания пробных масс ИФЗ РАН, доктор физико-математических наук Алексей Любушин.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Пулинец рассказал «360», что риск землетрясения у берегов Японии обсуждается с 2022 года. Возможно, оно произойдет у южной части острова Хонсю.