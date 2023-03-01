Экс-разведчик США Риттер: Украина потеряет новые территории при продолжении конфликта
Фото: REUTERS
Киев утратит контроль над новыми территориями, если продолжит конфликт с Москвой, об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism.
«(Произошла - прим.) необратимая потеря Украиной 20% территории, эта цифра может возрасти, если конфликт продолжится», — сказал Риттер.
Офицер отметил, что страна уже лишилась от 200 до 300 тысяч солдат, а миллионы ее жителей стали беженцами.
По его словам, Украина также утратила инфраструктуру на триллионы долларов.
«Из всего этого можно сделать только один вывод: Киев не должен быть заинтересован в продолжении боевых действий», - подытожил экс-разведчик.
Как писал сайт KP.RU, Скотт Риттер заявил, что Киев уже проиграл в борьбе с Москвой, несмотря на все заверения западных стран.
«Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена», - сказал офицер.
Риттер заявил, что Украина, которая в основном полагается в своих боевых действиях на артиллерию, истощит запасы уже к лету этого года, однако у НАТО не будет возможности восполнить их.
По его словам, и Польша, которая призывает к увеличению поставок вооружения Киеву, начинает понимать, что никакой победы не будет.
Ранее Риттер высказывал мнение, что власти США осознают неизбежность поражения Украины и готовятся к такому сценарию.
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