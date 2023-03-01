СМИ: ВСУ теряют до двух рот за сутки в Артемовске Фото: Александр КОЦ

Украинские войска теряют по одной - две роты за день, а город нужно оставить, об этом заявил командир ВСУ с позывным «Мадьяр», воюющий в Артемовске (старое название – Бахмут).

Украинское СМИ опубликовало видеообращение украинских военных, находящихся в Артемовске. Он и другие военные описывают ситуацию в городе.

«Бахмут уже стал каким-то идолом, Бахмут-крепость. Я это, конечно, уважаю, но если тут рота живет одну ночь, то... нужно подготовить позиции и немного откатываться назад», - сказал военный.

Он отметил, что «когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон... За неделю целый батальон! Мое видение ситуации такое: оно того не стоит».

По его словам, нужно подготовить позиции, откатиться, выровнять линию.

Как писал сайт KP.RU, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что в районе Артемовска для украинских военных сложилась крайне напряженная ситуация.

«Положение в Бахмуте сложное. Враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды «Вагнера». Они пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город», - заявил он.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что оборона Артемовска со стороны ВСУ продолжается, однако ежедневно украинские войска теряют много жизней.

При этом он отметил, что все это ведет к единственно возможному итогу - потере города для украинских военных.