В Греции начальник станции признал вину в крушении двух поездов Фото: REUTERS

В Греции начальник станции города Лариса признал свою вину в крушении двух поездов, об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на полицейские источники.

«Я совершил ошибку и отправил пассажирский поезд по тому же пути, что и грузовой, идущий из Катерини», - приводит телеканал слова начальника станции.

В полиции отметили, что следствие не завершилось после ареста, материалы дела не полностью собраны.

Президент федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) Костас Генидуниас рассказал ERT, что катастрофа могла произойти из-за неисправной системы автоматического контроля движения. По его словам, на этом участке ничего не работает и все делается вручную. Светофоры тоже не работают, сказал он.

Как писал сайт KP.RU, ранее телеканал ERT сообщил, что начальник железнодорожной станции арестован по делу о столкновении поездов в Греции, в котором погибли 36 человек, еще свыше 85 пассажиров получили ранения.

«Начальник станции Hellenic Trains был арестован, на него была возложена основная ответственность за трагическую аварию со столкновением двух поездов в Темпи», - говорится в сообщении.

Напомним, поздним вечером 28 февраля 2023 года недалеко от города Лариса в центральной части Греции произошла крупная железнодорожная авария. Междугородний пассажирский поезд, следовавший по маршруту Афины-Салоники, столкнулся с грузовым составом. Поезда столкнулись лоб в лоб на полной скорости.

После столкновения поездов в Греции объявили трехдневный траур.