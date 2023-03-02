Ветеран ВС США Дрейвен: Вашингтон готовит атаку под ложным флагом, чтобы обвинить Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию и втянуть ее в войну, такое мнение выразил американский ветеран Ноктис Дрейвен в Twitter.

«Они уже используют новости и СМИ, чтобы мысленно подготовить вас к войне с Россией и Китаем», - написал бывший военный.

«Запомните мои слова, Украина проигрывает, и Запад вложил слишком много времени и денег, чтобы позволить ей потерпеть неудачу. Они сделают все, чтобы втянуть нас в войну», - подчеркнул Дрейвен.

По его словам, «если простой риторики им не хватит, я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО, чтобы раздуть эмоции и втянуть нас в войну».

Как писал сайт KP.RU, ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявлял, что Вашингтон начал понимать, что конфликт с Москвой это не те операции, в которых в последние десятилетия принимали участие военные США.

«Америка понимает, что идти против России - это не то же самое, что сафари в Афганистане и Ираке», - написал он.

Ранее Дрейвен отмечал, что «Россия возьмет Украину, не сомневайтесь, но этим дело не закончится. Запад не собирается принимать это спокойно».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что НАТО перестало быть условным противником для России и превратилось фактически во врага из-за своей вовлеченности в украинский конфликт.