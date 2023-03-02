Минсельхоз России не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых Фото: REUTERS

Минсельхоз не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых в текущем сезоне, об этом сообщили в министерстве.

«Увеличение квоты не планируется», - сказано в сообщении.

Ведомство отметило, что «при этом по итогам анализа данных за февраль - апрель Минсельхоз может рассмотреть возможность перераспределения объемов от компаний, которые их не выбирают, в пользу более интенсивно работающих экспортеров».

В Минсельхозе уточнили, что объем экспортной квоты, которая установлена на период с 15 февраля по 30 июня 2023 года, составляет 25,5 млн тонн.

Как писал сайт KP.RU, 13 августа 2022 года Минсельхоз РФ сообщал, что российские аграрии собрали 78 миллионов тонн зерна.

«На вчерашний день российские аграрии намолотили 78 миллионов тонн зерна. Тем самым мы уже гарантировали обеспечение своей продовольственной безопасности», - пояснили в ведомстве.

В 2022 году Минсельхоз прогнозировал урожай зерна на уровне 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю России сбор 87 миллионов тонн пшеницы.

Напомним, что по данным Росстата сбор зерновых по итогам прошлого года составил 153,8 млн тонн.