Под Киевом в Борисполе сошел с рельсов грузовой поезд Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Борисполе Киевской области грузовой поезд сошел с рельсов, об этом сообщил мэр города Владимир Борисенко в соцсети.

«На переезде на улице Привокзальной сошел поезд с рельсов», - написал чиновник.

Он уточнил, что «теперь движение со стороны вокзала будет ограничено до утра. Выбирайте альтернативные пути движения».

Как писал сайт KP.RU, поздним вечером 28 февраля 2023 года недалеко от города Лариса в центральной части Греции произошла крупная железнодорожная авария.

Междугородний пассажирский поезд, следовавший по маршруту Афины-Салоники, столкнулся с грузовым составом. Поезда столкнулись лоб в лоб на полной скорости. В катастрофе погибли 36 человек, еще свыше 85 пассажиров получили ранения.

После трагедии в Греции был объявлен трехдневный траур.

Сегодня стало известно, что начальник станции города Лариса признал свою вину в крушении двух поездов.