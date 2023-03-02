Reuters: США хотят заручиться поддержкой союзников в вопросе санкций против Китая Фото: REUTERS

Вашингтон пытается заручиться поддержкой своих наиболее близких союзников в вопросе возможного введения санкций против Китая в случае, если Пекин окажет военную поддержку России, об этом сообщил Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

В статье говорится, что консультации находятся «на предварительном этапе».

«Их цель - заручиться поддержкой ряда государства, «особенно стран G7», для координации возможных рестрикций в отношении Китая», сообщили собеседники издания.

Источники добавили, что инициатива Вашингтона пока не привела к широкому согласию по каким-либо конкретным мерам.

Как писал сайт KP.RU, 18 февраля 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о последствиях, если КНР окажет материальную помощь РФ в специальной военной операции на Украине.

«Госсекретарь предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России (в специальной военной операции на Украине - прим.) или поддержку в системном обходе санкций», - говорилось в сообщении госдепа.

Китай в свою очередь заявил, что «мы никогда не приемлем обвинения или даже принуждения США в отношении китайско-российских отношений».

Подчеркивалось, что американская сторона должна уважать историю и факты по тайваньскому вопросу и не выступать за «независимость» острова.