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НовостиПолитика1 марта 2023 23:53

США призывают Россию согласиться на продление зерновой сделки

Вашингтон не видит причин, по которым согласие на это не может быть получено
Сергей ГАПЧУК
США призывают Россию согласиться на продление зерновой сделки

США призывают Россию согласиться на продление зерновой сделки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

США призывают Россию дать согласие на продление и, в конечном счете, расширение зерновой сделки, об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и, в конечном счете, расширение зерновой инициативы», - сказал Прайс в ходе брифинга.

По его словам, в Вашингтоне не видят причин, по которым согласие на такой шаг не может быть получено.

Как писал сайт KP.RU, 1 марта 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что продление зерновой сделки возможно только при учете интересов России.

«При обсуждении перспектив реализации Черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение «пакетного» соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки», – сообщили в российском МИД.

Ранее Украина попросила ООН и Турцию начать переговоры о продлении зерновой сделки. Срок действия соглашения по экспорту украинского зерна истекает 18 марта 2023.

13 февраля 2023 года в МИД России заявили, что концепция пакетных договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и продление зерновой сделки в марте 2023 года без осязаемых результатов будут нецелесообразными для Москвы