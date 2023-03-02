США призывают Россию согласиться на продление зерновой сделки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

США призывают Россию дать согласие на продление и, в конечном счете, расширение зерновой сделки, об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и, в конечном счете, расширение зерновой инициативы», - сказал Прайс в ходе брифинга.

По его словам, в Вашингтоне не видят причин, по которым согласие на такой шаг не может быть получено.

Как писал сайт KP.RU, 1 марта 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что продление зерновой сделки возможно только при учете интересов России.

«При обсуждении перспектив реализации Черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение «пакетного» соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки», – сообщили в российском МИД.

Ранее Украина попросила ООН и Турцию начать переговоры о продлении зерновой сделки. Срок действия соглашения по экспорту украинского зерна истекает 18 марта 2023.

13 февраля 2023 года в МИД России заявили, что концепция пакетных договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и продление зерновой сделки в марте 2023 года без осязаемых результатов будут нецелесообразными для Москвы