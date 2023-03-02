Конгрессвумен Грин: В США ни один родитель не хочет гибели своего ребенка ради защиты Украины Фото: REUTERS

В США нет ни одного родителя, который хочет гибели своего ребенка ради защиты Украины, об этом заявила в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Нет ни одного родителя в Америке, который хочет, чтобы их сын или дочь умирали ради защиты украинской границы», - написала Грин.

По словам Грин, в отличие от американских родителей этого хочет Зеленский, «хотя Украина даже не член НАТО».

«Когда сыновья и дочери Украины или НАТО умирали, защищая границу Америки?», - добавила политик.

Как писал сайт KP.RU, военкор Дмитрий Стешин сообщал, что по ряду признаков, именно Бахмутско-Соледарская «мясорубка» сорвала планировавшееся наступление Украины в Запорожской области - на Мелитополь и Крым.

Он отмечал, что западные советники, борющееся Украиной против России, первыми поняли смысл происходящего в Соледаре-Бахмуте. Но надавить на политическое руководство Украины им не удалось. Своих военных в Киеве тоже не послушали, более того, якобы возник серьезный конфликт между Зеленским и Залужным.

Первыми дрогнули наемники-иностранцы. Они же раньше всех сообщили, что дорога между Бахмутом и Соледаром перерезана и город в полуокружении.