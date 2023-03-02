Минобороны России разрабатывает новые операции с ядерным оружием для защиты от США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, об этом сообщил журнал для военачальников «Военная мысль», издаваемый Минобороны РФ.

«США постепенно теряют лидирующие позиции в мире. В результате возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России, так как она называется главным виновником утраты американского мирового господства», - отметили авторы статьи.

Эксперты подчеркнули, что «при этом разгром России, по всей видимости, планируют в форме «Стратегической (глобальной) многосферной операции».

В публикации указали, что для достижения самых решительных стратегических целей по разгрому американского агрессора такой вид операций «предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий».

Как писал сайт KP.RU, 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации заявил, что наша страна приостанавливает участие в договоре о стратегических ядерных вооружениях (ДСНВ).

«Идиотами их не назовешь. Они все-таки не глупые люди - хотят нанести стратегическое поражение и лезут на наши ядерные объекты. Россия приостанавливает свое участие в договоре о ДСНВ», - заявил российский лидер.

Также Путин подчеркнул, что подписал указ о постановке на боевое дежурство Российской Федерации новых стратегических комплексов наземного базирования.

«Включая допуск инспекций на наши оборонные объекты. Театр абсурда какой-то! Нам известно, что Запад причастен к ударам по базам наших стратегических бомбардировщиков ... Нам проводить инспекции - не дают! Наши заявки отклоняются, мы проверить толком ничего не можем», - сказал российский президент.