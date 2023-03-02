В США заявили об усталости американцев поддерживать Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Опросы показали снижение числа американцев, поддерживающих помощь Вашингтона Киеву, одновременно с этим продолжаются споры среди членов Конгресса о дальнейшей поддержке Украины. Об этом пишет газета The New York Times.

Согласно результатам проведенного Associated Press-NORC опроса, общественная поддержка помощи Киеву упала с показателя в 60% в мае прошлого года до 48%. По данным Pew Research Center, доля жителей США, которые выступают против помощи Украине, выросла с 7% до 20%.

Бывший советник президента США Энди Сурабян сказал о том, что такие изменения происходят нередко, уточнив, что в первые несколько месяцев жители страны не принимали действия России.

«Но со временем усталость от войны становится реальной вещью, особенно в этой стране, особенно когда избиратели не связывают происходящее в Украине с собственной безопасностью», - заявил он.

Напомним, накануне американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что Вашингтон начал понимать, что конфликт с Москвой - это не те операции, в которых военные США принимали участие в последние десятилетия, подчеркнув, что говорит об этом, поскольку хочет «спасти американцев от самих себя».