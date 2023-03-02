Лавров заявил, что Запад «без зазрения совести хоронит» инициированную ООН зерновую сделку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи «Большой двадцатки» (G20) заявил, что западные страны без зазрения совести хоронят «зерновую сделку», которую инициировал генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

«Запад без зазрения совести хоронит известную гуманитарную инициативу генсекретаря ООН», глава российского внешнеполитического ведомства в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) «Большой двадцатки» в четверг, 2 марта.

Лавров указал на препятствия для вывоза российской сельхозпродукции по всему миру, отметив, что это происходит, несмотря на то, что Евросоюз пытались убедить всех в обратном.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ назвал условие для продления зерновой сделки, отметив, что это будет возможно только при учете интересов Москвы.