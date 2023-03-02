Власти Тульской области сообщили об обнаружении воронки в 600 метрах от поселка Березовский Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Воронка от взрыва была обнаружена в 600 метрах от населенного пункта Березовский в Киреевском районе Тульской области. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили власти региона, отметив, что пострадавших, а также разрушений нет.

Сегодня, 2 марта, около 8 часов утра недалеко от улицы Молодежной в поселке Березовском Киреевского района прогремел взрыв, который услышали местные жители. Через некоторое время в лесу нашли воронку глубиной в половину метра, а вокруг все было усыпано пеплом. Кроме того, обнаружили тела нескольких птиц.

«Этим утром в лесополосе, на отдалении в 600 метров от населенного пункта Березовский Киреевского района, была обнаружена воронка от взрыва. На месте работают все оперативные службы», - заявила в комитете Тульской области по региональной безопасности, где отметив, что на данный момент устанавливаются причины происшествия, а пострадавших и какого-либо повреждения инфраструктуры нет.

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