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НовостиПолитика2 марта 2023 13:39

Медведев рассказал о попытках врагов вмешаться в государственные и финансовые системы

По его словам противники РФ стали чаще пытаться вмешаться в работу государства
Сергей ЧИКОВ
Дмитрий Медведев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Дмитрий Медведев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Противники РФ все чаще пытаются вмешиваться в работу государственных и финансовых систем, противодействие угрозам должно быть комплексным, заявил Дмитрий Медведев на совещании о мерах по обеспечению информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры атомной отрасли.

Также зампред Совета Безопасности РФ отметил, что количество вызовов в киберпространстве нарастает, а враги России все чаще пытаются нарушить работу государственных систем при помощи цифровых технологий.

Напомним, 15 ноября 2022 года на SOC-Форуме (SOC — security operation centers) обсуждалась необходимость создания системы госуправления в сфере кибербезопасности. Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в своем выступлении сообщил, что 95% крупных российских компаний не смогли эффективно отразить кибератаки, произошедшие в 2022 году. Сложившуюся ситуацию Кузнецов назвал “полномасштабной кибервойной” против России.