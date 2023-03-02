Медведев рассказал о попытках врагов вмешаться в государственные и финансовые системы

Дмитрий Медведев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Противники РФ все чаще пытаются вмешиваться в работу государственных и финансовых систем, противодействие угрозам должно быть комплексным, заявил Дмитрий Медведев на совещании о мерах по обеспечению информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры атомной отрасли.

Также зампред Совета Безопасности РФ отметил, что количество вызовов в киберпространстве нарастает, а враги России все чаще пытаются нарушить работу государственных систем при помощи цифровых технологий.

Напомним, 15 ноября 2022 года на SOC-Форуме (SOC — security operation centers) обсуждалась необходимость создания системы госуправления в сфере кибербезопасности. Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в своем выступлении сообщил, что 95% крупных российских компаний не смогли эффективно отразить кибератаки, произошедшие в 2022 году. Сложившуюся ситуацию Кузнецов назвал “полномасштабной кибервойной” против России.