Офицер ЦРУ в отставке Джиральди заявил, что Крым всегда был частью России Фото: Ольга ЖУКОВА

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди прокомментировал слова Джона Кирби о том, что Крым — часть Украины. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший разведчик заявил, что полуостров историческая территория России, которой и являлся в течение 300 лет.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Киев может сам решать как добиться желаемого, даже если он хочет захватить Крым. Такое мнение политик завершил словами о том, что полуостров — часть Украины.

— Белый дом этими словами доказал крайне слабое знание истории. До 1954 года Крым был частью России. Полуостров был присоединен еще при Екатерине Великой в XVIII веке и всегда был российским, — прокомментировал Джиральди.

Тот факт, что 300 лет Крым был в составе России, удивил и интервьюера Эндрю Наполитано.

Напомним, Крымский полуостров вернулся в состав РФ в 2014 году в результате референдума, который состоялся после госпереворота на Украине. Владимир Зеленский и западные политики продолжают считать территорию принадлежащей Киеву и оккупированной, несмотря на то, что присоединение ее к России прошло в соответствии с международным законодательством.

В последнее время появляется информация о том, что ВСУ планируют совершить военный захват республики.