Премьер-министр Венгрии Орбан предложил пересоздать НАТО без участия США Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, беседуя с швейцарским еженедельником Die Weltwoche, заявил о том что было бы неплохой идеей создать европейскую НАТО, в которой не будет США, потому что американцы всегда руководствуются собственными интересами при решении чужих конфликтов.

По мнению Орбана, Европе необходимо озаботиться тем, что сегодня США диктуют условия. Евросоюзу нужно обеспечивать свою безопасность самостоятельно, не полагаясь на Белый дом, и европейская НАТО стала бы отличным решением. При этом премьер-министр подчеркнул, что такое решение он предлагал ещё в 2012 году.

Полагаясь на США, европейские страны теряют инициативу и собственную идентичность, как с точки зрения эмоциональной, так и интеллектуальной. На примере украинского конфликта Орбан считает очевидным, что Запад проявляет слабую волю в вопросе поиска мирных решений. Другие народы - китайцы, бразильцы, турки, арабы и прочие, хотят скорейшего урегулирования, в то время как Европа топчется на месте, накачивая Киев оружием под влиянием американцев.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Орбан высказал опасения насчёт вероятности отправки войск в Украину от одной из европейских стран. По мнению премьера Венгрии, ЕС с каждым днём всё ближе скатывается к войне.