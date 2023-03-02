Врач перечислила болезни, с которыми нельзя садиться за руль Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач Валерия Румянцева ответила с какими болезнями нельзя садиться за руль. Это может быть опасно не только для окружающих, но и для самого водителя.

В первую очередь, под запрет попадают различные психические и неврологические расстройства. Они очень серьезно усложняют жизнь людей, получить права с рядом подобных диагнозов нельзя.

Речь идет о таких болезнях, как деменция, шизофрения, биполярное расстройство.

Также за руль нельзя наркоманам и алкоголикам, если их диагноз подтвержден врачебным заключением, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

С 1 марта некоторые правила дорожного движения поменялись, изменения были внесены также в законы, регламентирующие выдачу водительских удостоверений. Теперь, если водитель заболел опасным недугом через несколько лет после получения прав, то инспектор может их забрать.

В свою очередь юрист Глеб Марченко отметил, что с 1 марта инспекторы получили доступ к специальной базе данных, где указываются все диагнозы. А это значит, что в случае если человек болен и его остановили сотрудники ГИБДД, то документ может быть аннулирован, передает "360".

Кстати, передвигаясь на автомобиле со скрытыми номерами, водитель тоже рискует лишиться прав. Подобные нарушения фиксируются с помощью автоматических систем контроля, пишет газета "Известия".

Ранее, врач ответил, можно ли лишиться документов за употребление безалкогольного пива. Алкометр инспектора ГИБДД не отобразит данные, если водитель перед поездкой выпил несколько бутылок безалкогольного пива, пишет Москва 24.