В Египте в пирамиде Хеопса обнаружили новый коридор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная команда исследователей обнаружила ранее неизвестный коридор в пирамиде Хеопса (Хуфу), расположенной на плато Гизы на южных окраинах Каира, об этом сообщил египетский министр туризма и по делам древностей Ахмед Исса.

«При исследовании пирамид было обнаружен коридор длиной 9 метров и шириной 2,1 метра, работа над проектом ведется с 2015 года», - сказал Исса на пресс-конференции.

Министр отметил, что исследование проводила команда египетских ученых при поддержке коллег из университетов США, Франции, Германии, Японии и Канады.

Египетский историк и археолог, бывший министр по делам древностей Заки Хавас, выступая на пресс-конференции, назвал это археологическое открытие «одним из самых важных, сделанных в пирамиде Хеопса в современную эпоху».

Как писал сайт KP.RU, ранее у российских исследователей из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) возникла идея направить на пирамиду Хеопса электромагнитное излучение.

Результаты исследования получились конкретные и вполне себе удивительные. Ученые уверяли: пирамида Хеопса концентрирует электромагнитное поле. Более того, фокусирует его.

Особенно ярко феномен проявляет себя на длинных волнах от 200 до 400 метров, соразмерных самой пирамиде, с которой они вступают в некий резонанс.

Ученые отмечали, что, возможно, способность фокусировать энергетические потоки это свойство, присущее самому объекту – пирамидальной формы.

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