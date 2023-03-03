Белый дом заявил о выделении 3 марта 2023 года нового пакета военной помощи Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США в пятницу, 3 марта, выделят новый пакет военной помощи Украине, об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Завтра вы увидите, что США в одностороннем порядке выделят очередной пакет помощи Украине», - сказал Кирби.

Чиновник уточнил, что «в него войдут по большей части боеприпасы… для тех систем, которые у них уже есть, таких как HIMARS и артиллерия».

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с готовящимися Западом новыми поставками вооружений Украине заявила, что американское и другое западное оружие на Украине, также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

Он отметила, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.

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