ТАСС: Правоохранители проверяют информацию о взрыве в Коломне Фото: ГУ МЧС по Московской области

Правоохранительные органы и экстренные службы проверяют информацию о взрыве в Коломне Московской области, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время на место происшествия для проверки информации выехали сотрудники правоохранительных органов, МЧС и экстренных служб», - сказал собеседник агентства.

Как писал сайт MOSOBL.KP.RU, 10 января 2023 года пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области сообщала, что бытовой газ взорвался в квартире многоэтажного дома в городском округе Коломна.

Сообщение о взрыве в жилой постройке в селе Непецино на улице Тимохина поступило в экстренные службы 10 января в 12:07.

На месте происшествия работают 12 человек и три единицы техники. В результате нарушено остекление, несущие конструкции не повреждены.

Позже в Госжилинспекции Подмосковья сообщили, что жители четырёхэтажного дома в посёлке Непецино, расположенного в Коломенском городском округе, вернулись в свои квартиры после того, как были вынуждены временно покинуть жильё.