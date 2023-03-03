Госдеп отказался извиняться за встречу Блинкена и Лаврова Фото: REUTERS

Госсекретарь Энтони Блинкен в ходе беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поднял волнующие Вашингтон темы, поэтому США не станут за нее извиняться, об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

«Я знаю, наши российские коллеги пытаются наделать из этого шума. Но с нашей стороны важно отметить, что это был короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча», - ответил Прайс на вопрос, по чьей инициативе состоялся контакт.

Он подчеркнул, что «в более широком смысле, мы не станем извиняться за действия в наших интересах».

Как писал сайт KP.RU, 2 марта 2023 года Блинкен и Лавров в рамках мероприятия G20 в Индии провели незапланированную встречу, которая длилась не более 10 минут. В ходе разговора госсекретарь призвал Россию отменить решение о приостановке ДСНВ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Блинкена, которые он высказал во время беседы с Сергеем Лавровым.

Захарова сообщила, что Блинкена интересует исключительно самопиар и имидж.

По ее словам, американский народ уже спрашивает с властей по вопросам двусторонних отношений и проблем, созданных действиями Белого дома. Госсекретарю нужно чем-то козырять перед американцами, но «предъявить ему нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам».

Захарова подытожила, что все эти слова - дешёвый самопиар, причём осуществляющийся крайне непрофессиональными приёмами.