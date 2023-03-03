МИД России: Запад саботирует выполнение своей части зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны саботируют выполнение своей части пакета по зерновой сделке, об этом заявили в МИД России.

«Предложенный Антониу Гутеррешем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года пакет договоренностей не работает», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что «главная проблема - саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия-ООН».

«Очевидно, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей», - отметили дипломаты.

Как писал сайт KP.RU, 2 марта 2023 года Госдеп США в лице своего официального представителя Неда Прайса призвал Россию дать согласие на продление и расширение зерновой сделки.

«Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и, в конечном счете, расширение зерновой инициативы», - сказал Прайс.

1 марта 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что продление зерновой сделки возможно только при учете интересов России.

«При обсуждении перспектив реализации Черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение «пакетного» соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки», – сообщили в МИД РФ.