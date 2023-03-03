ФСБ: Украинских боевиков вытеснили из Брянской области и нанесли по ним артиллерийский удар Фото: Александр КОЦ

Украинских националистов, совершивших вылазку в Брянскую область, выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар, об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена», - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что «во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар».

Как писал сайт KP.RU, 2 марта 2023 года группировка украинских боевиков совершила вылазку в Климовский район Брянской области.

Президент России Владимир Путин назвал это терактом, заявив о полной осознанности действий националистов, когда они обстреливали автомобиль с детьми.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил следственную группу на место происшествия в Брянскую область.

Кроме того, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль Росгвардии подорвался на мине в ходе зачистки территории у села Сушаны Брянской области, пострадали четыре сотрудника.