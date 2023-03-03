В Вашингтоне Байден и Шольц обсудят Украину, саммит НАТО и вызовы со стороны Китая Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Вашингтоне в пятницу обсудят ситуацию на Украине, предстоящий саммит НАТО, а также вызовы со стороны КНР, об этом заявила на спецбрифинге сотрудник администрации США высокого ранга.

«Думаю, что Украина будет важной темой для обсуждения на встрече», - отметила она.

«Мы также ожидаем, что лидеры коснутся ряда других вопросов, входящих в нашу международную повестку», - сказал чиновница.

По ее словам, «они оба сосредоточены на предстоящем саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле».

Кроме того, Шольц и Байден обсудят «вызовы со стороны КНР», сообщили в администрации США.

Как писал сайт KP.RU, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что условий для переговоров президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина пока не создано.

«Президент говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность», - сказал Кирби.

Напомним, 16 июня 2021 года в Женеве Владимир Путин и Джо Байден почти два часа проводили переговоры за закрытыми дверями.

В ноябре 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон имеют обоюдную заинтересованность в проведении прямых контактов Путина и Байдена.