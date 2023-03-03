Ведущий Fox News Такер Карлсон: Байден теряет способность говорить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

«Мы показали миллион подобных отрывков за последние годы. …Джо Байден разговаривает так каждый день. Он теряет способность говорить», - подчеркнул Карлсон.

По его словам, у Байдена недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.

Карлсон уточнил, что это не информационная атака на Байдена, а лишь наблюдение.

«Но из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это», - отметил ведущий.

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля 2023 года Джо Байден оговорился во время выступления по случаю 30-й годовщины закона о семейном и медицинском отпуске.

«Более половины женщин в моем кабинете, более половины членов моего кабинета, более половины женщин в моей администрации - женщины», - сказал он.

В марте 2022 года Байден заявил, что вы все увидите своими глазами, когда будете там. А некоторые из вас уже были там. Это он сказал перед расквартированными на территории Польши американскими десантниками, говоря о сопротивлении украинских войск.

Ранее Джо Байден трижды перепутал имя конгрессмена-демократа Дона Бейера.

Глава Белого дома также перепутал имя губернатора Мичигана, а во время переговоров не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии.